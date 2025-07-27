СК изъял двигатели самолета Ан-24, разбившегося в Приамурье с 48 людьми

Следователи из Следственного комитета РФ изъяли два двигателя самолета Ан-24, разбившегося с 48 людьми в Амурской области. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
«Были изъяты два двигателя самолета и другие его элементы, интересующие следствие. Осмотр воздушного судна находится на завершающей стадии. Силами сотрудников МЧС производится перемещение крупных останков элементов судна. Продолжаются допросы потерпевших и свидетелей. Осматриваются изъятые предметы и документы», — рассказало ведомство.
Крушение самолета авиакомпании «Ангара», на борту которого находились 42 пассажира и 6 членов экипажа, произошло в четверг, 24 июля. Судно направлялось из Благовещенска в Тынду и разбилось в 16 километрах от города прибытия — обломки обнаружили на склоне горы. Причиной трагедии, по версии следствия, могла стать техническая неисправность или ошибка пилотов.