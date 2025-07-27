СК изъял двигатели самолета Ан-24, разбившегося в Приамурье с 48 людьми

Крушение самолета авиакомпании «Ангара», на борту которого находились 42 пассажира и 6 членов экипажа, произошло в четверг, 24 июля. Судно направлялось из Благовещенска в Тынду и разбилось в 16 километрах от города прибытия — обломки обнаружили на склоне горы. Причиной трагедии, по версии следствия, могла стать техническая неисправность или ошибка пилотов.