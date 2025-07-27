Семья с малышом, погибшая при взрыве в Саратове, отмечала день рождения за пару дней до трагедии

Напомним, что в многоквартирном доме в Саратове произошёл взрыв газа. В результате трагедии погибли семь человек, в том числе один ребёнок. По меньшей мере 15 человек получили ранения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следственными органами допрошено более ста свидетелей. Семьям погибших будет выплачено по одному миллиону рублей.