Семья с малышом, погибшая при взрыве в Саратове, отмечала день рождения за пару дней до трагедии

Погибшая была родом из Александрова Гая, села, расположенного на границе с Казахстаном. Она окончила школу с серебряной медалью и являлась одной из лучших учениц в селе. Высшее образование Екатерина получила на химическом факультете местного университета.
Её супруг Георгий окончил университет путей сообщения и работал начальником железнодорожной станции. Он, как и его жена, родился в Александровом Гае. Вместе с родителями в страшной трагедии погиб и их 4-летний сын Степан.
Напомним, что в многоквартирном доме в Саратове произошёл взрыв газа. В результате трагедии погибли семь человек, в том числе один ребёнок. По меньшей мере 15 человек получили ранения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следственными органами допрошено более ста свидетелей. Семьям погибших будет выплачено по одному миллиону рублей.