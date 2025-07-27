Жителям охваченного пожаром пригорода европейской столицы приказано эвакуироваться

Северный пригород Афин охвачен лесным пожаром, а местным жителям приказано эвакуироваться. Жители Крионери, расположенного к северо-востоку от греческой столицы, получают SMS-сообщения с призывом перебраться в безопасные районы.
В субботу лесной пожар охватил северный пригород греческой столицы Афин, и некоторым жителям было приказано эвакуироваться, сообщила пожарная служба страны.
Как пишет The Guardian, жители города Крионери, расположенного в 20 км к северо-востоку от Афин, получили три SMS-сообщения с просьбой эвакуироваться в безопасные районы, сообщил журналистам представитель пожарной службы Василис Ватракояннис.
Греческие СМИ показали горящие дома. Ватракояннис рассказал: «Поступали сообщения о разрушениях. Мы подведем итоги, когда пожары будут потушены».
«Настоящие трудности нас ждут впереди», — предупредил он, добавив, что Греция запросила шесть пожарных самолетов у механизма гражданской защиты Европейского союза.
На месте происшествия 145 пожарных и 44 пожарных машины, 10 пожарных самолетов и семь вертолетов пытались потушить пожар, причина которого неизвестна. Четыре машины скорой помощи оказывали помощь по меньшей мере пятерым жителям, большинство из которых были пожилыми людьми с проблемами дыхания.
Температура, достигающая или превышающая 38 градусов по Цельсию, засушливые условия и сильный ветер раздувают пламя, отмечает The Guardian.
Василис Ватракояннис подчеркнул, что в таких условиях лесные пожары «распространяются очень быстро и становятся опасными. Ожидается, что такие условия сохранятся в ближайшие дни».
Пожарная служба также занимается тремя другими крупными пожарами на юго-западе Греции, на двух крупнейших островах — Крите на юге и Эвии к северу от Афин, а также на острове Китера, к северо-западу от Крита, пишет The Guardian. Задействованы по меньшей мере 335 пожарных, 19 самолетов и 13 вертолетов, но они могут работать только в светлое время суток. В общей сложности, по словам Ватракоянниса, за последние 24 часа по всей стране вспыхнуло 52 лесных пожара.
Лесные пожары, многие из которых являются разрушительными, в последние годы стали обычным явлением в Греции. За последний месяц произошло несколько таких пожаров.
Пожар также вспыхнул на юге Франции поздно вечером в субботу, распространившись на пляжный курорт и вынудив эвакуировать два кемпинга и часть местного жилья.
По словам местных чиновников, вызванный сильным ветром пожар в регионе Од на побережье Средиземного моря недалеко от границы с Испанией уже охватил 600 гектаров (1500 акров) после того, как вспыхнул ранее во второй половине дня.
По словам заместителя префекта Од Реми Ресио, с огнем боролись около 630 пожарных при поддержке примерно дюжины самолетов.
Пламя уничтожило два дома, и власти переоборудовали спортивный зал в убежище, хотя жителям примерно 10 эвакуированных домов позже разрешили вернуться домой.
Трое пожарных получили медицинскую помощь в связи с отравлением дымом.
Пожар возник менее чем через месяц после того, как регион Од был охвачен крупным пожаром, который охватил 2100 гектаров (5200 акров) близ Нарбонны, мобилизовав 1000 пожарных.