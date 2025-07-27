Жителям охваченного пожаром пригорода европейской столицы приказано эвакуироваться

Пожарная служба также занимается тремя другими крупными пожарами на юго-западе Греции, на двух крупнейших островах — Крите на юге и Эвии к северу от Афин, а также на острове Китера, к северо-западу от Крита, пишет The Guardian. Задействованы по меньшей мере 335 пожарных, 19 самолетов и 13 вертолетов, но они могут работать только в светлое время суток. В общей сложности, по словам Ватракоянниса, за последние 24 часа по всей стране вспыхнуло 52 лесных пожара.