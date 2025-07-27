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В Ирбейском районе сгорели гараж и хозпостройка

Утром в деревне Елисеевка, расположенной в Ирбейском районе произошел пожар, охвативший гараж и хозяйственную постройку.

Утром в деревне Елисеевка, расположенной в Ирбейском районе произошел пожар, охвативший гараж и хозяйственную постройку.

Сотрудники МЧС России, совместно с добровольными пожарными, оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание на общей площади 48 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства происшествия уточняются.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в поселке Предивинск Красноярского края произошел ночной пожар. Благодаря оперативным действиям пожарных, огонь удалось локализовать и полностью ликвидировать.