Зарезавший мусульманского мальчика «порочный убийца» умер в тюрьме

Шахин рассказала присяжным, что Чуба напал на нее, прежде чем наброситься на ее сыну, настаивая на том, что они должны убраться, потому что они мусульмане. Прокуроры также включили звонок в службу 911 и показали видеозапись, сделанную полицией. Жена Чубы, Мэри, с которой он впоследствии развелся, также дала показания в суде, заявив, что он был взволнован войной между Израилем и ХАМАСОМ, которая разразилась несколькими днями ранее.