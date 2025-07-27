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В Петербурге в квартире нашли трёх мёртвых пенсионеров

Сразу три трупа были найдены в одной квартире в Петербурге.

Источник: Аргументы и факты

В субботу, 26 июля, полиция Петербурга обнаружила страшную находку в квартире одного из многоэтажных домов в Московском районе. Тела трёх пожилых людей были найдены в квартире дома на Штурманской улице — все без следов насильственной смерти.

Пока полиции удалось установить, что погибшими являются пожилая супружеская пара и их знакомый. Всех их обнаружили рядом друг с другом. Видимых следов насильственной смерти сотрудники правоохранительных органов на погибших не нашли.

Сейчас по поводу случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности». Правоохранительные органы устнавливают все обстоятельства и точную причину смерти трёх петербуржцев.