Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске осудили мигранта за контрабанду военной техники

В Хабаровске наказали иностранного контрабандиста, который пытался вывезти из России военную технику.

Источник: Freepik

Об этом пишет пресс-служба судов Хабаровского края.

В период с 2022 по 2023 года мигрант скупал танковые и дизельные двигатели под видом сельхозтехники и поставлял заграницу. Для этого создавали подложные товарно-транспортные накладные. Однако один из бывших руководителей завода раскрыл его, которому он также предложил продать запчасти, и пожаловался в спецслужбы. Тогда мужчину задержали и возбудили уголовное дело, которое довели до суда.

Его лишили свободы на четыре года в колонии строгого режима с учетом смягчающих обстоятельств, ведь у него престарелая мать и несовершеннолетний ребенок. Сейчас ищут остальных соучастников.