В Хабаровске осудили мигранта за контрабанду военной техники

В период с 2022 по 2023 года мигрант скупал танковые и дизельные двигатели под видом сельхозтехники и поставлял заграницу. Для этого создавали подложные товарно-транспортные накладные. Однако один из бывших руководителей завода раскрыл его, которому он также предложил продать запчасти, и пожаловался в спецслужбы. Тогда мужчину задержали и возбудили уголовное дело, которое довели до суда.