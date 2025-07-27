В воздушное пространство над АЭС «Гэнкай» в Японии проникли три дрона

Проникновение трёх беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в закрытое воздушное пространство над японской атомной электростанцией «Гэнкай» выявили специалисты этого предприятия, сообщило агентство Kyodo.
Принадлежность дронов и цели их полёта не установлены. Сейчас полиция проводит поиски БПЛА. Отмечается, что на территории вокруг АЭС не зафиксировано каких-либо отклонений уровня радиации от нормы.
Напомним, в декабре появилась информация о неопознанном дроне, который был замечен в небе над аэропортом Ивакуни в Японии. Взлетно-посадочные полосы этого объекта используются как при обслуживании гражданских рейсов, так и для полётов американской военной авиации.