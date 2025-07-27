До 60% ввозимого в Россию коньяка — подделка: данные таможенной службы

Встречались в практике экспертов ФТС и никотиносодержащие продукты, как, например, самокрутки. Человек покупает табак измельчённый и делает сам себе сигареты. При этом распространяются сигаретные листочки, пропитанные коноплёй, которые тоже вызывают наркотический эффект. Таможенники как раз и борются с этим, чтобы они исчезли из продажи, чтобы в государственном масштабе, наконец, обратили внимание на эту проблему, поскольку это такой фактор, который сохраняет здоровье и жизнь нашего населения.