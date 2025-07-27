До 60% ввозимого в Россию коньяка — подделка: данные таможенной службы

Хотите одновременно побывать в сокровищнице, винной лавке, картинной галерее и химической лаборатории? Если да, то рекомендую: Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление ФТС России. Его специалистам есть чем вас удивить.
Ежегодный товарооборот России с зарубежными странами исчисляется триллионами рублей. Огромные потоки товаров текут в нашу страну и от нас заграницу. Основная масса внешнеторговых сделок идет на пользу стране и нам с вами, рядовым потребителям. И во многом это заслуга таможенной службы. О том, как российские таможенники борются со своими извечными врагами — контрабандой, контрафактом, фальсификатом, узнал корреспондент «МК».
«Спецы высшей квалификации и фанаты своего дела».
Как рассказал начальник центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Георгий Самосоров, в этом году у его управления 35-летний юбилей. Начиналось все с таможенной лаборатории и небольших помещений в Филях. Сейчас это специализированное региональное управление, которое имеет в своем составе десять экспертно-криминалистических служб, 35 выносных подразделений в пограничных пунктах пропуска. Эта сеть охватывает всю территорию нашей страны — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
Вот несколько цифр: штатная численность — под 700 человек, в том числе 400 экспертов, 27 из которых имеют ученую степень кандидата наук. В прошлом году сотрудники управления провели более 30 тыс. экспертиз.
«Наши эксперты, — говорит Георгий Германович, — люди уникальные. Некоторые имеют несколько экспертных специальностей — до 20. Чтобы работать здесь, нужно иметь высокую квалификацию и быть фанатом своего дела».
И я, пообщавшись с некоторыми из сотрудников, в этом убедилась.
От картины Айвазовского до Звезды Героя.
Высокое искусство любят все. Даже контрабандисты. Начальник отдела искусствоведческих экспертиз экспертно-криминалистической службы Валерий Климов рассказал как современные технологии и бдительность таможенников не дали «уплыть» за рубеж картине известного мариниста Ивана Айвазовского.
— У нас поступали на экспертизу несколько предметов живописи, — рассказал он. — Это было полотно Айвазовского, которое действительно оказалось подлинным. Его хотели ввезти нелегально из Франции. Картину Пикассо — из Германии. Проводились исследования, что это за картины. Использовали микроскопию и рентгеноскопию слоев живописи…
Полотно мариниста сравнивали с другими картинами Айвазовского, консультировались с экспертами и сотрудниками музеев. Поднимали материалы аукционов. И выяснили, что в каталоге одной из дореволюционных выставок, была изображена эта картина. На ней буря с разбитым кораблем — картина с сюжетом, часто встречающимся у Айвазовского.
— По какому признаку вы поняли, что это Айвазовский?
— По сравнительному анализу, в основном. У нас, конечно, нет таких возможностей, как в Третьяковской галерее, но все же. Мы проверяли подпись, красящее вещество, характеристики той картины, которая тогда продавалась, и была на выставке. И по определенным оригинальным характеристикам — те же самые царапины, те же самые реставрационные метки, потертости — по этим элементам мы определили идентичность оригинала и той картины, которая у нас.
Картина была размером примерно 111 на 75 сантиметров. Написанная на холсте, в деревянной рамке. На подрамнике были метки XIX века — 1888 год. Это все совпало с той картиной, которая была на выставке в конце 1880-х годах.
— А картина Пикассо?
— В 2023 году ввозилась «Обнаженная женщина и флейтистка». В результате проведенных исследований было установлено, что это одна из его работ.
— А цена вопроса?
— Айвазовский оценили примерно в 9 миллионов рублей. Картину Пикассо — поменьше.
— Встречались талантливые подделки?
— Нам не поступало. Были вольные копии Васильева, Крамского. Видно невооруженным глазом, что это не они. Отличается по композиции, манере и т.д.
В конце 19-го — начале 20-го веков был очень много художников в Европе, которые писали в своей манере, схожей с нашими художниками. Задача экспертизы — проверить, действительно ли картина соответствует времени, ее написания. Ну, и выяснить примерную стоимость. Не так давно, например, была выявлена копия картины художника Кауфмана, жившего в 1844—1915 гг.…
Картины возрастом более 50 лет относятся к культурным ценностям, даже если это копии. Таможенные эксперты общаются с музейным сообществом и министерством культуры. Все наши специалисты прошли обучение.
Искусствоведы от ФТС рассказали, что средняя стоимость хорошей современной живописи — примерно сто тысяч за картину. Современных художников много, их творения ввозятся в страну и вывозятся, у некоторых стоимость картин больше, чем у картин 19-го века. Может быть и 100 тысяч рублей, и 200.
Отдельная история — ввоз и вывоз из страны предметов фалеристики и нумизматики. На экспертизу поступает большое количество медалей, орденов, в основном зарубежных, которые приходили в частные коллекции. Нужно определить — оригинал это или современная копия. Это сразу видно, говорит представитель службы экспертизы.
— Плюс мы проводим рентгенофлуоресцентный анализ, и становится ясно, что это за металл, сколько там граммов золота или серебра, — объясняет Валерий Климов.
Часто таможенникам попадаются ордена, которые выдаются за подлинные, а на самом деле это современные копии. Одно время шел вал предметов вооружения периода Третьего рейха — подделываются и они. Так, один из кинжалов якобы военного времени на проверку оказался новоделом, изготовленным не так давно.
А вот французское ружье периода войны 1812 года оказалось подлинным. То есть гипотетически оно могло участвовать в Бородинском сражении.
Во временной экспозиции нумизматической коллекции экспертного управления (те вещи, которые пытались ввезти, изъяты и направлены на экспертизу) — монеты Великобритании, Греции, Франции, царской России. Монеты исследуют, определяют, состав металла, способ изготовления… Это, как правило, золото и серебро.
Показали мне поступившие на исследование ружья, клинки, образцы обмундирования. Экспертизу провели — все предметы подлинные. Цены немалой — не менее 250 тысяч рублей за каждый экспонат.
Эксперты подходят к делу неформально. Недавно, например, изъяли у контрабандиста звезду Героя Советского Союза. Провели экспертизу, установили подлинность, но на этом не остановились. Выяснили, кто был этой звездой награжден. Медаль с номером, определить хозяина оказалось не сложно. Это был офицер, который командовал понтонной ротой при переправе через Днепр в 1943 году. Он умер в 1980-х годах в Крыму. Орден потерялся, как сказали потомки, и нашелся только в контрабандной посылке. Потом через полицию звезду Героя передали наследникам.
Военный мундир, если ему больше ста лет — тоже подпадает под действие закона о ввозе-вывозе и относится к культурным ценностям. Если меньше века — то спокойно можно вывозить. В лаборатории мне показали, например, мундир шотландского волынщика. Стоимость определили в 2500 евро. Почти «Версаче».
А, вообще, в отделе экспертизы культурных ценностей, какие только артефакты не исследуют! Например, моллюски, окаменелости, трилобиты, бивни мамонтов, кости шерстистых носорогов, метеориты… Даже методички пишут: например, справочное пособие по пересечению через таможенную границу ЕАЭС предметов палеонтологии.
Фальсификация алкогольной продукции.
Массу полезной для рядовых покупателей информации можно почерпнуть в деятельности отдела экспертизы пищевых товаров! Не то, чтобы она сильно облегчает жизнь, но лишний раз напоминает: расслабляться нам, потребителям магазинной продукции, не стоит.
На вооружении сотрудников этого отдела мощный изотопный масс-спектрометр. Говорят, очень дорогой, но уже многократно «отбивший» немалые затраты, выявляя контрафактную или фальсифицированную продукцию. Контрафакт — ущерб государству, а фальсификат — вред жизни и здоровью граждан.
Механизм экспертизы прост — спектрометр выделяет и исследует изотопы трех элементов — кислорода, водорода, углерода. Этот метод позволяет выявить фальсифицированную продукцию.
Например, при исследовании алкогольной продукции можно установить природу сырья, из которого она изготовлена, установить наличие спиртов и/или сахаров невиноградного происхождения, добавку синтетического спирта и др.
К сожалению, статистика для любителей того же коньяка у экспертов неутешительная: почти 60% поступивших на исследование коньяков — фальсификат. Недобросовестные производители фальсифицируют срок выдержки коньяков путем искусственного внесения экстрактивных компонентов, без контакта с древесиной дуба. И это еще не самое плохое, что они могут придумать.
Если это ром, то спиртовая основа должна быть из сахарного тростника, если виски — из зерна. Спектрометр безошибочно определяет происхождение любого напитка, и сразу видно: не сэкономил ли производитель на сырье и не выдает ли данный напиток за другой, не разбавил ли вино водой.
Изотопный метод анализа позволяет выявить в вине добавку сахаров не виноградной природы. Так, например, фиксировались случаи, когда в продукте, заявленном как вино, было установлено наличие сахара, плодового сырья, не характерных для вина, изготовленного из винограда.
Изотопный метод анализа имеет широкий спектр применения. Например, как рассказали специалисты, по одному вашему волосу может определить место жительства! Дело в том, что содержащиеся в волосе изотопы углерода несут информацию о составе воды, которую вы пьете, и воздуха, которым вы дышите в месте вашего проживания.
По тому же принципу легко определяется место, откуда взята минеральная вода, из какого источника. Благодаря определенному изотопному профилю атомов кислорода и водорода, воду с Байкала не спутаешь никогда, например, с «Перье».
— Производители алкогольной продукции тоже развиваются, у них больше возможностей, — говорит заместитель начальника экспертизы пищевых товаров капитан таможенной службы Андрей Свидерский. — Производители хотят удешевить себестоимость своей продукции, чтобы повысить прибыль. Фальсификация шагнула далеко вперед. Сейчас нам приходится решать более трудные задачи. Поэтому используем сложное дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, вроде нашего спектрометра. Получается, что мы, стоя на страже экономических интересов государства, на деле защищаем и простого потребителя…
На вооружении специалистов экспертно-криминалистического управления не только спектрометры изотопов, но и другое высокотехнологичное оборудование (газовые хроматографа, ИК-спектрометры, капиллярный электрофорез и др.) Техническое оснащение позволяет безошибочно определить — фальсифицирован товар или нет. От результатов экспертизы зависит размер пошлины.
Не существует товаров, которые нельзя идентифицировать, говорят эксперты. Например, в образце меда можно по соотношению изотопов азота определить, что пчелу накормили сахаром. Элементный анализатор изотопов позволяет определить добавку воды в молоке или в вине.
Колье по цене московской квартиры.
Есть в управлении и своя сокровищница. И ее сотрудники тоже не сидят без дела. Модное (но не новое) веяние для тех, кто не привык себе ни в чем отказывать — изумлять окружающих драгоценностями от всемирно известных ювелирных домов — Bvlgari, Cartier, Buccellati… На этой слабости, любви к роскоши и желании выпендриться, как оказалось, не прочь заработать китайские умельцы. Они научились так подделывать ювелирку, что даже опытным глазом не отличишь, где оригинал, а где изделие китайского Левши.
Казалось бы, а для чего нашим таможенникам тратить время и средства на проведение подобных экспертиз? Пусть кто хочет носит китайские подделки вместо оригинальных вещей. Оказывается, смысл есть. Во-первых, для ввоза задекларированных драгоценностей или других дорогостоящих брендовых изделий нужно заплатить пошлину, а она определяется, исходя из стоимости изделия.
Ну, а если драгоценности ввозятся к нам контрабандой или скрытно вывозятся из страны, то тут стоимость предмета — это аргумент для суда: от этого зависит, какой штраф накладывать на нарушителя или на какой срок его отправить в места не столь отдаленные.
Потому, как рассказал заместитель начальника отдела Виктор Мергесов, его сотрудникам приходится часто иметь дело с ювелирными изделиями известных торговых марок, а также с их копиями. Это и наручные часы, и ценные монеты, и не оправленные граненные природные и синтетические камни.
Часто встречаются копии известных торговых марок часов — «Картье», «Ролекс». При этом создатели копий не мелочатся, используют в качестве материалов золото, платину, бриллианты. Выгода все равно есть — брендовые вещи на рынке стоят в 3−4 раза дороже самой точной копии.
Подводит фальсификаторов неумелое клеймение — некачественное нанесение маркировочных обозначений, а также мелкий брак в работе. Например, некачественные вставки или не те замки, что у оригиналов.
В поддельных изделиях встречаются инкрустированные фианиты вместо бриллиантов. Так что таможенным экспертам приходится хорошо разбираться в «лучших друзьях девушек». Их огранке, каратности, цвете, чистоте.
Сокровищница ФТС впечатляет. Мне показали, например, колье от «Картье» (высшее ювелирное искусство) за 20 миллионов рублей, часы — за 11 миллионов. Общая стоимость того, что лежало на столе — примерно 50 миллионов.
— Как правило, брендовые предметы сюда попадают, если они не декларированные. На месте сложно определить, подлинники в багаже пассажира или копии. Для этого нужны специальные знания и оборудование, потому что копия может стоить раза в три-четыре дешевле, чем брендовое изделие — говорит Светлана Позднякова, главный государственный таможенный инспектор. — Брендовая история всегда стоит дорого, и клеймится специальным образом. Особенно европейские. Эти клейма также подделываются. Очень много подделок идет из Китая. Причем из того же материала делаются, что и бренд, те же вставки. Практически идентичная упаковка., очень сложно различить.
− По каким признакам определяете подделку?
— Китайцы еще не освоили европейские клейма и наносят их достаточно небрежно. Клеймо настоящего изделия всегда очень четко читается, ставится в труднодоступных местах. Китайцы же делают клейма на внешней стороне изделий, что просто недопустимо для настоящих брендов.
Однако изготовители используют подлинные камни, настоящие бриллианты. Когда же человек носит изделие — определить его подлинность непрофессионалу практически невозможно. Китайцы делают очень хорошо. Поэтому такие изделия и востребованы у нас.
— Откуда у китайцев бриллианты?
— Думаю, они из Индии получают. Очень много сейчас качественного продукта индийского. Они мастера, у них все есть.
Антинаркотический барьер.
Важная задача таможенной службы — вместе с коллегами из других силовых ведомств поставить надежный заслон на пути наркотической заразы. Об этой работе рассказала Анна Петрова, начальник отдела экспертизы товаров органического происхождения.
— У нас установлен высокоэффективный жидкостной хромотограф, ЯМР-спектрометр (ядерно-магнитного резонанса). Достаточно широкий спектр объектов исследования — органические соединения, лекарственные препараты, дизайнерские наркотики, полимеры. Мы осуществляем контроль за оборотом запрещенных веществ и контроль за правильностью задекларированного товара.
— А что такое дизайнерские наркотики?
— Это наркотики, которые синтезируют, чья структура неизвестна. Но они оказывают действие на организм. Модифицированные соединения.
— Были необычные находки?
— У нас как-то был выявлен героин в шампанском. Несколько бутылок. Наркотик выявили с помощью масс-спектрометра. Прибор уникальный. Мы, кстати, с его помощью выигрывали немало разных судов. Если не согласен декларант с заключением эксперта — подает в суд, и эксперт защищает свое заключение.
Была, например, экспертиза, когда пытались вывести базовое масло — из него производят потом моторные масла. В итоге мы пресекли вывоз этих товаров на несколько сотен миллионов. И хотя сам прибор очень дорогостоящий, за одну экспертизу он себя окупил.
Приходится исследовать и сильнодействующие психотропные вещества, которые к нам пытаются завезти самыми разными способами. Например, через пищевые биологически активные добавки.
— Те, которые классифицируются как каннабидиол, то есть масла для приёма внутрь, — рассказывает Анна Петрова. — Бывают и порошки в банках. Они тоже классифицируются как не содержащие в своём составе наркотические вещества, хотя сам каннабидиол является продуктом, полученным из конопли.
Производители таких биодобавок пишут, что они применяются для облегчения боли, снятия мигрени и бессонницы, улучшения мозговой деятельности. Но на самом деле, эти препараты содержат наркотическое вещество — тетрагидроканнабинол, который тоже является продуктом из конопли.
Продукты из конопли считаются самыми тяжёлыми, они надолго задерживаются в крови и потом вымываются из организма в течение полугода. Если человек употребил, то их сразу можно вычислить обычными анализами.
Помимо масел, бывают ещё и жидкости для вейпов. Они тоже могут вызывать зависимость.
Таможня — один из органов, который стоит на пути распространителей наркотических веществ. Например, встречаются недобросовестные продавцы и покупатели, которые пытаются ввести такие сильнодействующие вещества, как тестостерон, эфиры тестостерона в ампулах и даже глазные капли, которые тоже обладают сильнодействующим эффектом и запрещены к продаже.
Сейчас и в косметике много компонентов, которые могут относиться к наркотическим средствам в зависимости от степени очистки. Пока закон «не успел догнать» это правонарушение, таможня пытается догнать и даже обогнать, чтобы не было таких прецедентов, когда недобросовестно продают и распространяют, а люди употребляют.
Встречались в практике экспертов ФТС и никотиносодержащие продукты, как, например, самокрутки. Человек покупает табак измельчённый и делает сам себе сигареты. При этом распространяются сигаретные листочки, пропитанные коноплёй, которые тоже вызывают наркотический эффект. Таможенники как раз и борются с этим, чтобы они исчезли из продажи, чтобы в государственном масштабе, наконец, обратили внимание на эту проблему, поскольку это такой фактор, который сохраняет здоровье и жизнь нашего населения.
— У нас находили кокаин, например, в гиалуроновой кислоте — рассказывает замначальника отдела экспертизы товаров органического происхождения Гульназ Ульябаева. Обычный порошок. Это основная аминокислота, строительный материал для человеческого организма. Его используют, в том числе в косметических процедурах «омоложения». Вот под видом этого порошочка и пытались протащить наркотики…
Не перевелись оказывается у нас и желающие бадяжить бензин. Разбавляют его естественно, не ослиной мочой. Используют современные методы.
Эксперты рассказали, как выявляют подделки.
— Мы покупаем на АЗС бензин марок АИ-95, АИ-92. Они классифицируются по октановому числу. Но по факту, когда мы делаем анализ, видим, что октановое число у этих бензинов намного ниже. Оно сейчас доводится присадками. Например, этот образец был заявлен как АИ-95, а по факту — это АИ-80.