Исполнителям теракта в «Крокусе» сразу после него прислали деньги на побег

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» сразу после него получили как минимум 135 тысяч рублей на побег из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении материалы уголовного дела.
«Неустановленный участник преступной организации 22 марта 2024 года, непосредственно после совершения теракта, со счета Юсуфзоды Я. Д. осуществил операции по зачислению денег на карту Фаридуни Ш. в сумме не менее 135 тысяч рублей в целях обеспечения возможности Мирзоеву Д. Б., Файзову М. З., Фаридуни Ш. и Рачабализоде С. М. покинуть РФ», — приводит информагентство слова из материалов дела (все указанные лица внесены в России в список террористов и экстремистов).
Как заявили обвиняемые на допросах, они планировали уехать в Киев после совершения преступления, где им обещали отдать за исполнение теракта по 1 миллиону рублей каждому. В Брянской области террористов должна была ждать «группа», призванная помочь добраться до Украины.
Теракт в концертном зале в подмосковном Красногорске произошел 22 марта прошлого года перед концертом рок-группы «Пикник» — преступники начали стрелять по людям из автоматического оружия и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек и более 500 получили ранения. По делу арестовали около 20 человек, включая четырех исполнителей.