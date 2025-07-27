Исполнителям теракта в «Крокусе» сразу после него прислали деньги на побег

«Неустановленный участник преступной организации 22 марта 2024 года, непосредственно после совершения теракта, со счета Юсуфзоды Я. Д. осуществил операции по зачислению денег на карту Фаридуни Ш. в сумме не менее 135 тысяч рублей в целях обеспечения возможности Мирзоеву Д. Б., Файзову М. З., Фаридуни Ш. и Рачабализоде С. М. покинуть РФ», — приводит информагентство слова из материалов дела (все указанные лица внесены в России в список террористов и экстремистов).