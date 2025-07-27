Боевики устроили смертоносное нападение на здание суда

В декабре 2023 года группа совершила нападение на полицейский участок в провинции Систан-Белуджистан, в результате чего погибли 11 человек. Нападение этой группировки на иранских пограничников в январе 2024 года привело к тому, что Иран нанес удар по Пакистану, заявив, что его целью была ячейка «Джейш аль-Адл» в стране.