Боевики устроили смертоносное нападение на здание суда

По меньшей мере шесть мирных жителей погибли в результате нападения боевиков на здание суда на юго-востоке Ирана. Джихадистская сепаратистская группировка «Джаиш уль-Адль» заявляет, что она применила минометы, открыла стрельбу и применила гранаты в Систан-Белуджистане.
В результате нападения джихадистской сепаратистской группировки «Джаиш уль-Адль» (признана террористической организацией Ираном, Японией, Новой Зеландией и США) на здание суда в юго-восточной иранской провинции Систан-Белуджистан погибли по меньшей мере шесть мирных жителей, включая мать и ребенка, и 22 человека получили ранения, сообщили в субботу иранские СМИ.
Нападавшие ворвались в здание, расстреляв несколько человек, находившихся внутри, пишет The Guardian. Затем террористы предприняли вторую атаку из минометов и гранатометов на здание суда, где, по данным белуджской правозащитной группы Haalvsh, началось столкновение с силами безопасности, которое продолжалось три часа.
В результате столкновения трое боевиков были убиты, сообщило государственное информационное агентство Ирана.
Государственные СМИ сообщили, что несколько человек, пострадавших в результате нападения, находятся в критическом состоянии и были доставлены в местные больницы.
«Джаиш уль-Адль» взяла на себя ответственность за нападение в заявлении, опубликованном в интернете, и приказала гражданским лицам покинуть район «в целях их безопасности». Жители сообщили, что слышали несколько взрывов и стрельбу, в то время как некоторые дороги, ведущие к зданию суда, были перекрыты, сообщает Haalvsh.
В провинции Систан-Белуджистан, которая граничит с Пакистаном и Афганистаном, в течение последних двух десятилетий продолжаются мятежи, напоминает The Guardian. Здесь проживает иранское меньшинство белуджей-суннитов, которые выступают за автономию и долгое время утверждали, что при иранском правленииони подвергаются маргинализации и отчуждению.
Мятеж является частью более масштабного мятежа в Белуджистане, который включает пакистанскую провинцию Белуджистан, констатирует The Guardian. Он ведется исламистскими группировками боевиков и сепаратистами и включает в себя нападения, в результате которых были ранены гражданские лица, а также сотрудники государственных служб безопасности в обеих странах.
«Джейш аль-Адль» — одна из исламистских военизированных группировок в провинции, которая с 2014 года ведет борьбу с иранскими силами безопасности. Иранские власти объявили эту организацию террористической и обвинили Пакистан и Израиль в поддержке группировки.
В декабре 2023 года группа совершила нападение на полицейский участок в провинции Систан-Белуджистан, в результате чего погибли 11 человек. Нападение этой группировки на иранских пограничников в январе 2024 года привело к тому, что Иран нанес удар по Пакистану, заявив, что его целью была ячейка «Джейш аль-Адл» в стране.
Иранское правительство обвинило мятежное движение в финансировании иностранными субъектами и участии в незаконных операциях по контрабанде.
Заместитель начальника полиции провинции Систан-Белуджистан Сардар Алиреза Делири в субботу назвал «Джаиш уль-Адль» связанной с «сионистами», имея в виду Израиль. Он сказал, что трое убитых боевиков были единственными, кто участвовал в нападении, и заявил, что на них были надеты неразорвавшиеся пояса со взрывчаткой.