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Украина направила беспилотники на Петербург: что известно об атаке Ленобласти

Утром 27 июля в Ленинградской области была объявлена опасность атаки украинских беспилотников. Позже из нескольких городов в регионе начала поступать информация о взрывах в небе от работы систем противовоздушной обороны. В аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты самолеты, примерно 15 рейсов задержаны, девять уже находившихся в воздухе — перенаправлены на другие аэродромы. Подробнее о том, что происходит в Ленобласти — в материале URA.RU.

Жители сообщают о работе ПВО в Ленобласти.

Утром 27 июля в Ленинградской области была объявлена опасность атаки украинских беспилотников. Позже из нескольких городов в регионе начала поступать информация о взрывах в небе от работы систем противовоздушной обороны. В аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты самолеты, примерно 15 рейсов задержаны, девять уже находившихся в воздухе — перенаправлены на другие аэродромы. Подробнее о том, что происходит в Ленобласти — в материале URA.RU.

Угроза атаки дронов.

В Ленинградской области введен режим угрозы атаки беспилотников ВСУ. «Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Он уточнил, что для обеспечения безопасности жителей возможно частичное ухудшение работы мобильного интернета на территории области.

Пулково приостановил работу.

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно прекратил прием и выпуск самолетов. Официальный представитель Росавиации подчеркнул, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров, что является абсолютным приоритетом для авиакомпания.

Администрация аэропорта предупредила пассажиров о возможных изменениях в расписании и задержках вылета рейсов. В пресс-службе Пулково порекомендовали следить за актуальной информацией на онлайн-табло аэропорта и использовать официальный Telegram-бот для получения оперативных обновлений о статусе рейсов.

Задержанные рейсы.

По данным портала по мониторингу полетов Flightradar, в Пулково не смогли приземлиться девять самолетов. В пресс-службе аэропорта отметили, что они отправлены на запасные аэродромы: семь — в московский Шереметьево, один — в московский Внуково и один — в Архангельск.

Судя по онлайн-табло, около 15 рейсов задерживают вылет. Транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров задержанных рейсов в Санкт-Петербурге, об этом сообщили в официальном telegram-канале.

Атака дронов на регион.

По предварительной информации, в городе Всеволжск в Ленобласти жители слышали, как средства ПВО сбили украинский беспилотник. Также, по словам очевидцев, слышна работа ПВО и в городе Кронштадт. Официальной информации не поступало.

Над Россией сбили почти 100 беспилотников.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПожарные поезда выехали к месту падения дрона ВСУ в Волгоградской области: карта атак БПЛА 27 июля.

В ночь на 27 июля российские средства ПВО уничтожили 99 украинских беспилотников, атаковавших различные регионы страны. По данным Минобороны, наибольшее число дронов было сбито в Брянской области — 36 аппаратов. В остальных регионах сбили:

в Смоленской области — 21;в Калужской области — 10;в Волгоградской и Ростовской областях — по девять;над Крымом — четыре;в Воронежской и Курской областях — по два;в Московской, Нижегородской, Орловской и Тамбовской — по одному.

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