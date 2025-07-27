Украина направила беспилотники на Петербург: что известно об атаке Ленобласти

Утром 27 июля в Ленинградской области была объявлена опасность атаки украинских беспилотников. Позже из нескольких городов в регионе начала поступать информация о взрывах в небе от работы систем противовоздушной обороны. В аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты самолеты, примерно 15 рейсов задержаны, девять уже находившихся в воздухе — перенаправлены на другие аэродромы. Подробнее о том, что происходит в Ленобласти — в материале URA.RU.