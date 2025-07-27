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Мощный лесной пожар в Турции добрался до жилых районов Бурсы

Мощные лесные пожары, охватившие восточную часть провинции Анталья в Турции, дошли уже до жилых районов города-миллионника Бурса.

Мощные лесные пожары, охватившие восточную часть провинции Анталья в Турции, дошли уже до жилых районов города-миллионника Бурса.

Власти Бурсы официально объявили о решении эвакуировать население деревни Карахыдыр — всего порядка 170 домов. Кроме этого пришлось перекрыть ключевую трассу Бурса-Анкара.

Пожары начались из-за аномальной жары. Их пытаются потушить с помощью самолетов, но только в дневное время. Сейчас огонь распространился на территорию около 110 гектаров и продолжает двигаться.

Также эвакуацию проводят и власти провинций Мерсин и Карабюк.