Министр обороны Белоусов обратился к военным морякам

Глава Минобороны также отметил историческую роль российских моряков в защите национальных интересов страны, их вклад в победу над фашизмом и борьбу с международным терроризмом. Белоусов выразил уверенность, что военнослужащие ВМФ и впредь будут совершенствовать профессиональные навыки и способствовать укреплению обороноспособности государства. Министр отдельно поблагодарил ветеранов флота, подчеркнув, что их служба служит примером для нынешнего поколения защитников Отечества.