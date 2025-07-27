Министр обороны Белоусов обратился к военным морякам

Белоусов обратился к ВМФ по поводу праздника.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, ветеранов и работников судостроительной отрасли с Днем Военно-Морского Флота, который отмечается 27 июля. Обращение главы военного ведомства опубликовано в приказе Минобороны, сообщили в пресс-службе министерства.
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«Министр обороны Российской Федерации поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны.
В своем поздравлении Белоусов подчеркнул, что личный состав ВМФ России продолжает демонстрировать верность воинскому долгу и действует четко и грамотно при выполнении задач специальной военной операции. «И сегодня личный состав Военно-Морского Флота обеспечивает присутствие Российской Федерации в различных районах Мирового океана и безопасность морской деятельности…» — говорится в приказе министра.
Глава Минобороны также отметил историческую роль российских моряков в защите национальных интересов страны, их вклад в победу над фашизмом и борьбу с международным терроризмом. Белоусов выразил уверенность, что военнослужащие ВМФ и впредь будут совершенствовать профессиональные навыки и способствовать укреплению обороноспособности государства. Министр отдельно поблагодарил ветеранов флота, подчеркнув, что их служба служит примером для нынешнего поколения защитников Отечества.
Ранее президент России Владимир Путин тоже направил поздравление военнослужащим Военно-морского флота по случаю их профессионального праздника, выразив признательность за эффективное выполнение возложенных боевых задач. Глава государства подчеркнул значимую роль российских моряков в поддержании оборонного потенциала страны. Путин отметил, что российские атомные подводные лодки продолжают усиливать позиции и увеличивать свои возможности.