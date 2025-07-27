В Самарской области 41-летнего жителя осудили за повторное пьяное вождение

Приволжский районный суд Самарской области вынес приговор 41-летнему мужчине, который дважды за год сел за руль в состоянии опьянения. Решение вступило в законную силу.
Инцидент произошёл в конце апреля в селе Приволжье. Сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21070, за рулём которого находился нетрезвый водитель.
Проверка показала 0,436 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе — превышение допустимого уровня в 2,7 раза. Машину, которая принадлежала сожительнице мужчины, доставили на штрафстоянку, а его самого — в отдел полиции.
Выяснилось, что в феврале этого же года нарушитель уже был привлечён к уголовной ответственности за аналогичное деяние. Тогда суд назначил ему 240 часов обязательных работ и лишил прав на полтора года. Несмотря на наказание, мужчина вновь нарушил закон.
По результатам расследования, проведённого дознавателями ОМВД по Приволжскому району, в суд было направлено уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.
Суд признал его виновным и приговорил к одному году лишения свободы в колонии-поселении, а также запретил управлять автомобилями в течение 4 лет.
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