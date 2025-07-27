В Самарской области 41-летнего жителя осудили за повторное пьяное вождение

Выяснилось, что в феврале этого же года нарушитель уже был привлечён к уголовной ответственности за аналогичное деяние. Тогда суд назначил ему 240 часов обязательных работ и лишил прав на полтора года. Несмотря на наказание, мужчина вновь нарушил закон.