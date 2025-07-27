В Каракалпакстане произошёл выброс газа на скважине: Минэнерго успокаивает — угрозы для населения нет

Министерство энергетики Узбекистана оперативно прокомментировало инцидент. Как отметили в ведомстве, выброс газа действительно был зафиксирован 26 июля на первой буровой скважине месторождения «Муйнак», расположенного в Муйнакском районе Каракалпакстана. Работы велись на глубине 4707 метров, при этом скважина рассчитана на бурение до 5000 метров.