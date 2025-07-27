В Каракалпакстане произошёл выброс газа на скважине: Минэнерго успокаивает — угрозы для населения нет

Министерство энергетики Узбекистана оперативно прокомментировало инцидент. Как отметили в ведомстве, выброс газа действительно был зафиксирован 26 июля на первой буровой скважине месторождения «Муйнак», расположенного в Муйнакском районе Каракалпакстана. Работы велись на глубине 4707 метров, при этом скважина рассчитана на бурение до 5000 метров.
Причиной инцидента стало неожиданно высокое давление газа. Однако, как заверяют специалисты, все работы по снижению давления и ликвидации скважины ведутся с полным соблюдением норм техники безопасности. На месте происшествия находятся представители всех профильных ведомств, включая Минэнерго, МЧС, «Узбекнефтегаз», «Узбекгеофизика», а также местные органы власти.
Особо подчёркивается, что скважина расположена на значительном расстоянии от жилых массивов. Более того, по данным экспертов, выбрасываемый газ является чистым метаном и не содержит вредных примесей, таких как сероводород. Это соответствует общей характеристике природного газа, добываемого на месторождениях Устюрта.
В целях предотвращения экологического ущерба и защиты здоровья сотрудников, задействованных в ликвидационных работах, газ контролируемо сжигается на месте.
По информации министерства, пострадавших в результате инцидента нет.
Власти просят граждан не паниковать, не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам. Дополнительные сведения будут предоставлены по мере поступления.