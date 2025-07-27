В Самарской области произошло 10 ДТП за сутки: пострадали 19 человек

26 июля на дорогах Самарской области зафиксировано 10 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий пострадали 19 человек. Госавтоинспекция также выявила 481 нарушение ПДД, в том числе 26 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения и 9 — с нарушениями правил перевозки детей.
Самара, Кировский район. В 20:10 водитель Lada Granta, поворачивая с улицы Земца на улицу Победы, столкнулся с электросамокатом Woosh. 28-летний самокатчик, ехавший по правому краю проезжей части, получил травмы и был доставлен в больницу. Ему рекомендовано амбулаторное лечение.
Самара, Самарский район. В 10:30 пожилой водитель Skoda Octavia на улице Крупской врезался в дорожный знак. По предварительной версии, 85-летний мужчина не справился с управлением. Он доставлен в медучреждение.
Тольятти, Комсомольский район. В 18:15 водитель Subaru Outback сбил 46-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре» на улице Матросова. Пострадавшая госпитализирована.
Чапаевск. В 20:40 произошло столкновение KIA Picanto и Audi A5 на перекрёстке улицы Школьная и выезда на трассу «Самара — Волгоград — Новокуйбышевск — ст. Томылово». Пострадали оба водителя, им оказана медицинская помощь.
Полиция проводит проверку по каждому случаю и устанавливает обстоятельства аварий. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает: соблюдение ПДД и использование ремней безопасности — ключ к безопасности на дороге.
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