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Два двигателя разбившегося в Приамурье Ан-24 изъяты

Следователи изъяли два двигателя пассажирского самолета Ан-24, разбившегося в Амурской области. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (МСУТ СК) РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Изъяты два двигателя воздушного судна и иные интересующие следствие элементы судна», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Уточняется, что в ходе осмотра места происшествия также были извлечены останки тел погибших, назначены судебно-медицинские и генетические экспертизы.

В пресс-службе подчеркнули, что осмотр находится на завершающей стадии. В настоящее время сотрудники МЧС занимаются транспортацией крупных останков элементов воздушного судна.

Кроме этого, продолжаются допросы потерпевших и свидетелей, изучаются изъятые предметы и документы.

Борт Ан-24 упал в Амурской области в 15 км от города Тында 24 июля. С самолетом была потеряна связь при выполнении рейса по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Позже его горящий фюзеляж нашли на земле. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что на месте крушения проводятся следственные действия. Позже в Минтрансе РФ сообщили об обнаружении бортовых самописцев на месте авиакатастрофы. Специалисты МЧС 27 июля приступили к разбору фюзеляжа самолета.

В Приамурье в связи с крушением самолета объявили трехдневный траур. 25 июля в церкви города Тында прошла панихида по жертвам авиакатастрофы.