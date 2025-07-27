Два двигателя разбившегося в Приамурье Ан-24 изъяты

«Изъяты два двигателя воздушного судна и иные интересующие следствие элементы судна», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.
Уточняется, что в ходе осмотра места происшествия также были извлечены останки тел погибших, назначены судебно-медицинские и генетические экспертизы.
В пресс-службе подчеркнули, что осмотр находится на завершающей стадии. В настоящее время сотрудники МЧС занимаются транспортацией крупных останков элементов воздушного судна.
Кроме этого, продолжаются допросы потерпевших и свидетелей, изучаются изъятые предметы и документы.
Борт Ан-24 упал в Амурской области в 15 км от города Тында 24 июля. С самолетом была потеряна связь при выполнении рейса по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Позже его горящий фюзеляж нашли на земле. Все пассажиры и члены экипажа погибли.
Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что на месте крушения проводятся следственные действия. Позже в Минтрансе РФ сообщили об обнаружении бортовых самописцев на месте авиакатастрофы. Специалисты МЧС 27 июля приступили к разбору фюзеляжа самолета.
В Приамурье в связи с крушением самолета объявили трехдневный траур. 25 июля в церкви города Тында прошла панихида по жертвам авиакатастрофы.