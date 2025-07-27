Два двигателя разбившегося в Приамурье Ан-24 изъяты

Борт Ан-24 упал в Амурской области в 15 км от города Тында 24 июля. С самолетом была потеряна связь при выполнении рейса по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. Позже его горящий фюзеляж нашли на земле. Все пассажиры и члены экипажа погибли.