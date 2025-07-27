Минский студент пришел в магазин голым и может лишиться свободы на три года

В суд направлено уголовное дело в отношении 21-летнего студента из Минска, которого обвиняют в хулиганстве с исключительным цинизмом, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Партизанского района столицы.
История эта началась с дружеской посиделки с выпивкой и картами. Молодой человек в карты проиграл, а играли на желание, и ему выпало сходить в магазин за шоколадкой голым. Парень отправился в магазин по 2-му переулке Багратиона, где компании сделали замечание, но обнаженный юноша не отреагировал, взял со стеллажа шоколад и рассчитался в кассе самообслуживания. Утром его задержали.
Обвиняемый — студент четвертого курса одного из минских вузов, ранее к уголовной ответственности не привлекался. За хулиганство ему может грозить до трех лет лишения свободы. Вину молодой человек, а в отношении его применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, полностью признал и раскаялся.