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Минский студент пришел в магазин голым и может лишиться свободы на три года

В суд направлено дело против минского студента, который голым покупал шоколадку в кассе самообслуживания.

Источник: Комсомольская правда

В суд направлено уголовное дело в отношении 21-летнего студента из Минска, которого обвиняют в хулиганстве с исключительным цинизмом, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Партизанского района столицы.

История эта началась с дружеской посиделки с выпивкой и картами. Молодой человек в карты проиграл, а играли на желание, и ему выпало сходить в магазин за шоколадкой голым. Парень отправился в магазин по 2-му переулке Багратиона, где компании сделали замечание, но обнаженный юноша не отреагировал, взял со стеллажа шоколад и рассчитался в кассе самообслуживания. Утром его задержали.

Обвиняемый — студент четвертого курса одного из минских вузов, ранее к уголовной ответственности не привлекался. За хулиганство ему может грозить до трех лет лишения свободы. Вину молодой человек, а в отношении его применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, полностью признал и раскаялся.