В Калининграде задерживаются 29 авиарейсов

По данным на 9.00 (10.00 мск), отменен один рейс в Москву, 11 рейсов в Киров, Санкт — Петербург и Москву задерживаются на вылет, на прилет задерживается 18 рейсов из Волгограда, Кирова, Москвы и Санкт-Петербурга.
Ранее аэропорт «Храброво» в своем Telegram-каанле предупреждал о временных ограничениях по использованию воздушного пространства, отмечая, что могут быть изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов.
Пассажиров просят уточнять время вылета и расписание в колл-центре или на сайте аэропорта.