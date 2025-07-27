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В Калининграде задерживаются 29 авиарейсов

КАЛИНИНГРАД, 27 июл — РИА Новости. Один рейс отменен и 29 задерживаются в аэропорту Калининграда, следует из онлайн-табло воздушной гавани.

Источник: РИА Новости

По данным на 9.00 (10.00 мск), отменен один рейс в Москву, 11 рейсов в Киров, Санкт — Петербург и Москву задерживаются на вылет, на прилет задерживается 18 рейсов из Волгограда, Кирова, Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее аэропорт «Храброво» в своем Telegram-каанле предупреждал о временных ограничениях по использованию воздушного пространства, отмечая, что могут быть изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

Пассажиров просят уточнять время вылета и расписание в колл-центре или на сайте аэропорта.