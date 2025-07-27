В Калининграде задерживаются 29 авиарейсов

По данным на 9.00 (10.00 мск), отменен один рейс в Москву, 11 рейсов в Киров, Санкт — Петербург и Москву задерживаются на вылет, на прилет задерживается 18 рейсов из Волгограда, Кирова, Москвы и Санкт-Петербурга.