Шестьдесят пожаров потушили спасатели МЧС за сутки на Кубани

Несмотря на то, что в 24 муниципалитетах Кубани установлен четвертый класс пожарной опасности, а в 14 действует пятый, самый высокий, за сутки зафиксировано лишь одно нарушение, связанное с ландшафтными пожарами и использованием открытого огня. По данному факту составлен административный протокол.