Шестьдесят пожаров потушили спасатели МЧС за сутки на Кубани

За прошедшие сутки, с 26 по 27 июля, сотрудники МЧС ликвидировали 60 возгораний и устранили последствия 19 дорожно-транспортных происшествий на территории Краснодарского края, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Кроме того, зафиксировано 3 происшествия на водных объектах, к счастью, информации о пострадавших не поступало.
Несмотря на то, что в 24 муниципалитетах Кубани установлен четвертый класс пожарной опасности, а в 14 действует пятый, самый высокий, за сутки зафиксировано лишь одно нарушение, связанное с ландшафтными пожарами и использованием открытого огня. По данному факту составлен административный протокол.
Во всех районах региона продолжает действовать особый противопожарный режим, введенный в связи с высокой пожарной опасностью. Ситуацию дополнительно осложняют погодные условия: в крае действует сразу 3 экстренных предупреждения — о сильной жаре и высокой, местами чрезвычайной, пожароопасности. Жителям и гостям региона необходимо соблюдать все меры предосторожности и избегать разведения огня в лесах и на открытых территориях.
Спасатели также уделяют повышенное внимание безопасности туристов: под контролем находятся 37 туристических групп, чтобы обеспечить их безопасность в условиях повышенной пожарной опасности.