В Ленинградской области из-за украинского беспилотника пострадала женщина

«В Ломоносовском районе от падения обломков БПЛА пострадала женщина. Характер травм — ушибы и порезы, помощь пострадавшей оказывает Ломоносовская межрайонная больница», — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор также сообщил, что пожарные службы также ликвидируют возгорание трехквартирного дома в поселке Большая Ижора Ломоносовского района. Он отметил, что регион обеспечит компенсацию жителям, чьё имущество пострадало в результате отражения атак беспилотников.
Ранее Дрозденко сообщил, что более десятка дронов уничтожено в Ленинградской области, отражение атаки продолжается.
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