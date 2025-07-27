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В Ленинградской области из-за украинского беспилотника пострадала женщина

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Женщина пострадала в Ломоносовском районе Ленобласти от падения обломком БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: © РИА Новости

«В Ломоносовском районе от падения обломков БПЛА пострадала женщина. Характер травм — ушибы и порезы, помощь пострадавшей оказывает Ломоносовская межрайонная больница», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что пожарные службы также ликвидируют возгорание трехквартирного дома в поселке Большая Ижора Ломоносовского района. Он отметил, что регион обеспечит компенсацию жителям, чьё имущество пострадало в результате отражения атак беспилотников.

Ранее Дрозденко сообщил, что более десятка дронов уничтожено в Ленинградской области, отражение атаки продолжается.

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