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В Ростовской области многодетная семья потеряла жильё из-за пожара

В Ростовской области многодетная семья потеряла жильё из-за пожара. Инцидент произошёл 24 июля в хуторе Красный Тарасовского района.

Источник: ГУ МЧС по РО

Утром в летней кухне, примыкающей к жилому дому, загорелся холодильник. Пламя быстро распространилось на дом. Там это время находились родители и семеро детей, младшему из которых всего девять месяцев. Автономный пожарный извещатель сработал вовремя, разбудив семью. Благодаря этому все успели покинуть дом до того, как он полностью охватило огнём.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, площадь возгорания составила 96 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали пять пожарных на двух спецмашинах.