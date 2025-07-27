В Ростовской области многодетная семья потеряла жильё из-за пожара

Утром в летней кухне, примыкающей к жилому дому, загорелся холодильник. Пламя быстро распространилось на дом. Там это время находились родители и семеро детей, младшему из которых всего девять месяцев. Автономный пожарный извещатель сработал вовремя, разбудив семью. Благодаря этому все успели покинуть дом до того, как он полностью охватило огнём.