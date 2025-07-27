Пропавшего 14-летнего мальчика разыскивают в Борском районе

Пропавшего 14-летнего мальчика Максима Санникова разыскивают в Борском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
О его местонахождении не знают с 26 июля. Он проживает в селе Андреевка. Он выглядит на 13−14 лет, рост 160 см., телосложение, глаза карие, волосы русые. На ребенке была белая майка, черные штаны.
«Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части 8 (84666)2−19−77 ОП МВД России “Борский” по Богатовскому району или по телефону 112 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8 (999)-701−02−33», — сказали в пресс-службе.