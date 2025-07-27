Пропавшего 14-летнего мальчика разыскивают в Борском районе

«Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части 8 (84666)2−19−77 ОП МВД России “Борский” по Богатовскому району или по телефону 112 или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8 (999)-701−02−33», — сказали в пресс-службе.