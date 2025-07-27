17-летнего юношу насмерть сбил грузовой поезд на Кубани

На Кубани следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по факту смертельного травмирования подростка грузовым поездом на перегоне Кабардинская — Хадыженская Северо-Кавказской железной дороги. Уголовное дело возбуждено по статье 263 ч. 2 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).