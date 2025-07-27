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17-летнего юношу насмерть сбил грузовой поезд на Кубани

В Краснодарском крае расследуют гибель подростка на железной дороге.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по факту смертельного травмирования подростка грузовым поездом на перегоне Кабардинская — Хадыженская Северо-Кавказской железной дороги. Уголовное дело возбуждено по статье 263 ч. 2 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Трагедия произошла утром, 27 июля, на 1811 км перегона. 17-летний парень погиб на месте, получив травмы, не совместимые с жизнью.

«Следователи проводят осмотр места происшествия и комплекс следственных действий, направленных на установление всех причин и обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации призывает граждан быть бдительными и соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта, чтобы избежать трагических происшествий.