Милиция Минска поймала вора, который ходил по подъезду и дергал за дверные ручки

История эта началась с похода мужчины в гости к приятелю, с которым они выпивали. Потом гость решил пройтись по подъезду и проинспектировать квартиры. Дергал за дверные ручки, и одна из них поддалась. Вошел, забрал стоящую в коридоре сумку хозяйки.