Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милиция Минска поймала вора, который ходил по подъезду и дергал за дверные ручки

В Минске задержали квартирного вора, который деньги из украденной сумки забрал, а документы оставил в почтовом ящике хозяйки.

Источник: Комсомольская правда

Сыщики Заводского РУВД Минска по горячим следам задержали 47-летнего минчанина, похитившего из незапертой квартиры сумку с личными вещами, документами и деньгами в размере 300 рублей, сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».

История эта началась с похода мужчины в гости к приятелю, с которым они выпивали. Потом гость решил пройтись по подъезду и проинспектировать квартиры. Дергал за дверные ручки, и одна из них поддалась. Вошел, забрал стоящую в коридоре сумку хозяйки.

Деньги из сумки мужчина забрал, а остальное оставил в почтовом ящике хозяйки квартиры. Наличные потратить не успел, так как был оперативно задержан сотрудниками милиции.

Возбуждено уголовное дело за кражу.

Мы писали, что минский студент пришел в магазин голым и может лишиться свободы на три года.