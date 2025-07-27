Милиция Минска поймала вора, который ходил по подъезду и дергал за дверные ручки

Сыщики Заводского РУВД Минска по горячим следам задержали 47-летнего минчанина, похитившего из незапертой квартиры сумку с личными вещами, документами и деньгами в размере 300 рублей, сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».
История эта началась с похода мужчины в гости к приятелю, с которым они выпивали. Потом гость решил пройтись по подъезду и проинспектировать квартиры. Дергал за дверные ручки, и одна из них поддалась. Вошел, забрал стоящую в коридоре сумку хозяйки.
Деньги из сумки мужчина забрал, а остальное оставил в почтовом ящике хозяйки квартиры. Наличные потратить не успел, так как был оперативно задержан сотрудниками милиции.
Возбуждено уголовное дело за кражу.
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