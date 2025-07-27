Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саратове девять человек остаются в ПВР после взрыва газа

САРАТОВ, 27 июл — РИА Новости. Девять человек остаются в пункте временного размещения (ПВР) после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Источник: © РИА Новости

МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Продолжают работу пункты размещения граждан с организацией горячего питания. По состоянию на сегодняшнее утро там находятся 9 человек. Готовы незамедлительно предоставить места для всех желающих», — написал Бусаргин в Telegram-канале.