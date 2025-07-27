Появились новые детали крушения Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Приамурье

В МАК сообщили новую информацию в рамках расследования крушения самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Амурской области. В настоящее время проводится анализ записи «черного ящика», пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт МАК.
Как стало известно, до момента столкновения самолета с земной поверхностью отказов систем воздушного судна предварительно не зафиксировано.
Напомним, самолет авиакомпании «Ангара» потерпел крушение в нескольких км от аэропорта города Тында в Амурской области 24 июля. Сначала воздушное судно пропало с радаров и не вышло на связь, после чего стало известно, что Ан-24 разбился. Борт следовал по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. На борту пропавшего с радаров пассажирского самолета Ан-24 находилось 43 пассажира, из них пять детей, и шесть членов экипажа. В авиакатастрофе никто не выжил. Авиакомпания «Ангара» заявила, что окажет материальную и моральную поддержку семьям погибших пассажиров и членов экипажа.
Шесть членов экипажа, находившиеся на борту разбившегося самолета, были жителями Иркутской области. По факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела. Добавим, что на следующий день после катастрофы появилась информация о двух основных версиях крушения самолета: первая — это техническая неисправность, вторая — ошибка пилотов.
Также напомним, что следователи произвели обыск в авиакомпании «Ангара» и изъяли летную, эксплуатационную и техническую документацию о воздушном судне и членах экипажа. Кроме того, представителей компании и работников аэропортов Благовещенска и Тынды допросили в качестве свидетелей.