Неизвестный устроил поджог в подъезде дома в Усолье-Сибирском

Рано утром поступило сообщение о пожаре в Усолье-Сибирском в проезде Серегина. Подъезд был сильно задымлён. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
Площадь пожара составила 10 кв. метров. На место происшествия были направлены 15 пожарных и четыре единицы техники.
Когда приехали огнеборцы, из окна квартиры на пятом этаже шел густой дым. Люди из окон просили о помощи. С помощью спасательных устройств по лестнице из подъезда вывели шесть человек, по автолестнице спасли одного человека.
Сотрудники МЧС выяснили, что причиной возгорания стал поджог стола, который стоял на лестничной клетке. Виновное лицо и ущерб устанавливают.
ИА IrkutskMedia сообщало, что ночью 26 июля в Иркутске в переулке Восточном на пятом этаже многоэтажки загорелась квартира. Пожарные спасли из задымлённого дома 25 человек, из них пять детей.