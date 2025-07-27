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В Иркутске и в районе количество смертей в ДТП увеличилось в 1,5 раза

Печальной статистикой поделилась Госавтоинспекция.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутске и Иркутском районе количество смертей в ДТП возросло почти в полтора раза. За первые шесть месяцев 2025 года в дорожных авариях погиб 31 человек. За аналогичный период 2024 — 19. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию Иркутска.

Всего в первой половине 2025 года зафиксировали 436 ДТП. За первые шесть месяцев 2024 года произошло 455 аварий.

Ранее ИА IrkutskMedia писало, что в Качугском районе полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия, в результате которого один человек погиб и трое получили травмы. Предварительно, накануне, 23 июля, около 18:00 50-летний водитель КамАЗа с прицепом двигался по автодороге «Верхоленск — Магдан», проходящей по улице Космульского деревни Алексеевка.