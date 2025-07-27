В Иркутске и в районе количество смертей в ДТП увеличилось в 1,5 раза

В Иркутске и Иркутском районе количество смертей в ДТП возросло почти в полтора раза. За первые шесть месяцев 2025 года в дорожных авариях погиб 31 человек. За аналогичный период 2024 — 19. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Госавтоинспекцию Иркутска.