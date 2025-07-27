В Пулково задержали на вылет около 60 рейсов

В терминале приостановлены регистрации на рейсы, ограничен проход пассажиров в чистую зону.
«В связи с этим, убедительно просим пассажиров отмененных рейсов, а также встречающих и провожающих покинуть здание аэровокзала Пулково», — говорится в сообщении.
Росавиация позднее сообщила, что в аэропорту сняты ограничения.
С шести утра в регионе действует режим опасности атаки беспилотников, власти предупредили об ухудшении работы мобильного интернета.
Губернатор Александр Дрозденко сообщал о падении обломков беспилотников в Гатчине, Войсковицком поселении, Ломоносовском и Кингисеппском районах, Приморске. По его данным, сбито более 10 дронов. Из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина.