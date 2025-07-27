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В Пулково задержали на вылет около 60 рейсов

В настоящее время в аэропорту Пулково 57 рейсов задержаны на вылет и еще 22 отправлено на запасные аэродромы, говорится в его телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

В терминале приостановлены регистрации на рейсы, ограничен проход пассажиров в чистую зону.

«В связи с этим, убедительно просим пассажиров отмененных рейсов, а также встречающих и провожающих покинуть здание аэровокзала Пулково», — говорится в сообщении.

Росавиация позднее сообщила, что в аэропорту сняты ограничения.

С шести утра в регионе действует режим опасности атаки беспилотников, власти предупредили об ухудшении работы мобильного интернета.

Губернатор Александр Дрозденко сообщал о падении обломков беспилотников в Гатчине, Войсковицком поселении, Ломоносовском и Кингисеппском районах, Приморске. По его данным, сбито более 10 дронов. Из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина.

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