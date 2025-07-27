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На Дону после атаки БПЛА погиб хирург из Калмыкии и его брат

В Зимовниковском районе Ростовской области в ночь на 26 июля в результате атаки БПЛА погибло двое жителей Калмыкии.

Источник: severnveter.ru

Во время атаки БПЛА на трассе Зимовники-Ремонтное-Элиста загорелся автомобиль. В нем находится челюстно-лицевой хирург Мирослав Насанкаев и его брат.

Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования родным и близким погибших. Семье Насанкаева будет оказана помощь.

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