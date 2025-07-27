На Дону после атаки БПЛА погиб хирург из Калмыкии и его брат

Во время атаки БПЛА на трассе Зимовники-Ремонтное-Элиста загорелся автомобиль. В нем находится челюстно-лицевой хирург Мирослав Насанкаев и его брат.
Глава Калмыкии Бату Хасиков выразил соболезнования родным и близким погибших. Семье Насанкаева будет оказана помощь.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше