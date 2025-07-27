В Красноярске в пруду, не оборудованном для купания, утонул мужчина

В Красноярске произошел еще один трагический случай на воде. В пруду, расположенном вблизи улицы Монтажников, во время купания утонул мужчина.
Тело погибшего извлекли из воды очевидцы произошедшего, сообщает пресс-служба МЧС по Красноярскому краю. Важно отметить, что данное место не является оборудованным пляжем и не предназначено для купания.
К сожалению, это уже 41-ый случай гибели людей на водных объектах в регионе с начала купального сезона.
Как ранее писал «МК в Красноярске» на реке Усолка в Дзержинском утонул мужчина, как рассказали в УМЧС России по Красноярскому краю, трагедия произошла в месте, не оборудованном для купания.