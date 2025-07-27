Женщина погибла на пожаре в Минске

Информация о дыме в одной из квартир поступила спасателям 26 июля в 20:39.
Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили тело хозяйки. Из квартиры этажом выше был эвакуирован один человек.
Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины. Отмечается, что причиной пожара стало возгорание имущества на балконе и в комнате.
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Назначены необходимые экспертные исследования.
Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
️По факту случившегося проходит проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.