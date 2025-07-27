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Женщина погибла на пожаре в Минске

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Женщина погибла на пожаре, который случился на столичной улице Мирошниченко, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: Sputnik.by

Информация о дыме в одной из квартир поступила спасателям 26 июля в 20:39.

Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили тело хозяйки. Из квартиры этажом выше был эвакуирован один человек.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины. Отмечается, что причиной пожара стало возгорание имущества на балконе и в комнате.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Назначены необходимые экспертные исследования.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

️По факту случившегося проходит проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.