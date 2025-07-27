В Петербурге мужчина избил фельдшера скорой

Как отмечается, ранним утром в субботу в полицию поступила телефонограмма из Мариинской больницы, куда с ушибами обратился 27-летний фельдшер скорой помощи.
«Как было установлено, в полночь от дома 95 по Невскому проспекту бригада медиков госпитализировала мужчину, который по пути в медицинское учреждение, находясь в автомобиле скорой помощи, накинулся на фельдшера с кулаками. Действия дебошира были пресечены, по прибытии в больницу медики вызвали полицейских, однако хулиган успел самовольно покинуть учреждение», — рассказали в ГУМВД.
Вскоре 46-летнего жителя Фрунзенского района Петербурга задержали полицейские, он доставлен в следственные органы, уточняют в ведомстве.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о побоях (статья 116 УК РФ), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавили в ГУМВД.