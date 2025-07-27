Женщина упала с эскалатора и разбила голову в Воронеже

Со слов свидетелей, женщина якобы рухнула с высоты второго этажа — посетители ТЦ услышали шум, а затем заметили лежащую на полу женщину. Вся голова у нее якобы была в крови — один из очевидцев предположил, что пострадавшая падала головой вниз.