Женщина упала с эскалатора и разбила голову в Воронеже

Со слов свидетелей, женщина якобы рухнула с высоты второго этажа — посетители ТЦ услышали шум, а затем заметили лежащую на полу женщину. Вся голова у нее якобы была в крови — один из очевидцев предположил, что пострадавшая падала головой вниз.
На место вызвали медиков. Как видно на опубликованных кадрах, специалисты оказали помощь женщине на месте, в дальнейшем ее, вероятнее всего, транспортировали в больницу. Что именно стало причиной происшествия, пока не ясно — воронежцы предполагают, что у пострадавшей закружилась голова.