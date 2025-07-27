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Женщина упала с эскалатора и разбила голову в Воронеже

Жуткий инцидент произошел в торговом центре «Воронежский». Об этом сообщили очевидцы, они же опубликовали в сети кадры последствий инцидента.

Источник: Мой и твой Воронеж

Со слов свидетелей, женщина якобы рухнула с высоты второго этажа — посетители ТЦ услышали шум, а затем заметили лежащую на полу женщину. Вся голова у нее якобы была в крови — один из очевидцев предположил, что пострадавшая падала головой вниз.

На место вызвали медиков. Как видно на опубликованных кадрах, специалисты оказали помощь женщине на месте, в дальнейшем ее, вероятнее всего, транспортировали в больницу. Что именно стало причиной происшествия, пока не ясно — воронежцы предполагают, что у пострадавшей закружилась голова.