В Бутурлиновском районе Воронежской области произошло ДТП с пострадавшими

По предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средств — трактора «МТЗ» и легкового автомобиля «Volkswagen Polo». На момент прибытия экстренных служб сообщалось о пострадавших. Подразделение ПСЧ-34 было задействовано для оперативного сбора информации.
Главное управление МЧС России по Воронежской области обращается ко всем водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения. Безопасность на дорогах зависит от каждого. Напоминаем, в экстренной ситуации необходимо звонить по номерам 112 или 101. Также круглосуточно работает телефон доверия МЧС: