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В Бутурлиновском районе Воронежской области произошло ДТП с пострадавшими

Вечером 26 июля в Главное управление МЧС России по Воронежской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Клеповка Бутурлиновского района. Сигнал о происшествии на улице Советской поступил в 19:48. Уже в 19:49 на место выехал расчет пожарно-спасательной части № 34.

Источник: ГУ МЧС России по Воронежской области

По предварительным данным, произошло столкновение двух транспортных средств — трактора «МТЗ» и легкового автомобиля «Volkswagen Polo». На момент прибытия экстренных служб сообщалось о пострадавших. Подразделение ПСЧ-34 было задействовано для оперативного сбора информации.

Главное управление МЧС России по Воронежской области обращается ко всем водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения. Безопасность на дорогах зависит от каждого. Напоминаем, в экстренной ситуации необходимо звонить по номерам 112 или 101. Также круглосуточно работает телефон доверия МЧС: 8 (473) 277−99−00 — звонок бесплатный как с городских, так и с мобильных телефонов.