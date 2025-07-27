В Бутурлиновском районе Воронежской области произошло ДТП с пострадавшими

Главное управление МЧС России по Воронежской области обращается ко всем водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения. Безопасность на дорогах зависит от каждого. Напоминаем, в экстренной ситуации необходимо звонить по номерам 112 или 101. Также круглосуточно работает телефон доверия МЧС: 8 (473) 277−99−00 — звонок бесплатный как с городских, так и с мобильных телефонов.