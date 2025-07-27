Ничего святого: В Молдове пенсионер, перенесший операцию на сердце, был оштрафован на 37500 леев, — мужчина с трудом понимал, что происходит

Пенсионер из Крикова, перенесший операцию на сердце, был оштрафован на 37500 леев.
Русскоговорящий пенсионер подписал протокол на государственном языке в отсутствии адвоката, сообщает «Первый в Молдове».
Полицейский мне сказал: «Напишите, что вы там были», — я написал. Он сказал: «Хорошо, распишитесь». Я подписал этот протокол.
Самочувствие у пожилого человека было плохое.
«Я перенёс 3 или 4 операции. После них мне назначили лекарства, которые нужно было принимать. Я был под действием препаратов. Именно в этот момент начали опрос. Я, по сути, не понимал, что делаю. Таблетки принял перед обедом — и всё, туман в голове».
По словам мужчины, полицейский, который составлял протокол, оказывал давление.
Во-первых, полицейский пришёл к нам и начал говорить, что делать, что писать и за кого голосовать. Вo-вторых, утверждал, что партия, в которой я состою, — плохая, её нужно уничтожить. А голосовать, по его словам, нужно только за «нашего президента».
В итоге 73-летний мужчина из Крикова, перенесший операцию на сердце, был оштрафован полицейским на 37500 леев.