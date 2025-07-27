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Ничего святого: В Молдове пенсионер, перенесший операцию на сердце, был оштрафован на 37500 леев, — мужчина с трудом понимал, что происходит

Пенсионер был под воздействием препаратов после операции, но полицейского это не волновало, он указывал, за кого надо голосовать.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионер из Крикова, перенесший операцию на сердце, был оштрафован на 37500 леев.

Русскоговорящий пенсионер подписал протокол на государственном языке в отсутствии адвоката, сообщает «Первый в Молдове».

Полицейский мне сказал: «Напишите, что вы там были», — я написал. Он сказал: «Хорошо, распишитесь». Я подписал этот протокол.

Самочувствие у пожилого человека было плохое.

«Я перенёс 3 или 4 операции. После них мне назначили лекарства, которые нужно было принимать. Я был под действием препаратов. Именно в этот момент начали опрос. Я, по сути, не понимал, что делаю. Таблетки принял перед обедом — и всё, туман в голове».

По словам мужчины, полицейский, который составлял протокол, оказывал давление.

Во-первых, полицейский пришёл к нам и начал говорить, что делать, что писать и за кого голосовать. Вo-вторых, утверждал, что партия, в которой я состою, — плохая, её нужно уничтожить. А голосовать, по его словам, нужно только за «нашего президента».

В итоге 73-летний мужчина из Крикова, перенесший операцию на сердце, был оштрафован полицейским на 37500 леев.