Мужчина погиб при пожаре в Южном городе в Самаре

В воскресенье, 27 июля 2025 года, в Самаре произошел пожар. В Южном городе вспыхнули самовольные постройки. Не обошлось без жертв. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Информация о происшествии поступила на пульт в 06.04. Постройки загорелись на улице Каширская. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.
Пожару был присвоен ранг 1-БИС. На месте работали 28 человек, было задействовано 6 единиц техники. Локализация была объявлена в 7.53, ликвидация открытого горения в 8.41.
К сожалению, во время пожара погиб 45-летний мужчина. Теперь специалистам предстоит установить причины возгорания.