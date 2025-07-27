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Мужчина погиб при пожаре в Южном городе в Самаре

Самовольные постройки загорелись на ул. Каширская в Самаре 27 июля.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 27 июля 2025 года, в Самаре произошел пожар. В Южном городе вспыхнули самовольные постройки. Не обошлось без жертв. Подробности сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о происшествии поступила на пульт в 06.04. Постройки загорелись на улице Каширская. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.

Пожару был присвоен ранг 1-БИС. На месте работали 28 человек, было задействовано 6 единиц техники. Локализация была объявлена в 7.53, ликвидация открытого горения в 8.41.

К сожалению, во время пожара погиб 45-летний мужчина. Теперь специалистам предстоит установить причины возгорания.