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В Ростовской области за сутки пожарные потушили 8 техногенных пожаров

В Ростовской области за минувшие сутки, 26 июля, ликвидировано 20 пожаров. Восемь из них — техногенные. Ещё в 12 случаях горела сухая растительность. Об этом сообщило региональное управление ГО и ЧС.

Источник: ГУ МЧС России по Ростовской области

Специалисты службы напомнили, что в донском регионе сохраняется сложная пожароопасная обстановка. В юго-восточных районах Ростовской области и Приазовье установлен чрезвычайный 5-й класс пожарной опасности. А в центральных, южных и местами в северо-западных и северо-восточных районах — 4-й класс.

«Причины возникновения пожаров общеизвестны: в 97% это — человеческий фактор и только 3% — природные явления, такие как грозы», — рассказал зам. начальника Департамента лесного хозяйства по ЮФО Юрий Морозов.

Необходимо соблюдать предельную осторожность и проявлять бдительность.