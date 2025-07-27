В Ростовской области за сутки пожарные потушили 8 техногенных пожаров

Специалисты службы напомнили, что в донском регионе сохраняется сложная пожароопасная обстановка. В юго-восточных районах Ростовской области и Приазовье установлен чрезвычайный 5-й класс пожарной опасности. А в центральных, южных и местами в северо-западных и северо-восточных районах — 4-й класс.
«Причины возникновения пожаров общеизвестны: в 97% это — человеческий фактор и только 3% — природные явления, такие как грозы», — рассказал зам. начальника Департамента лесного хозяйства по ЮФО Юрий Морозов.
Необходимо соблюдать предельную осторожность и проявлять бдительность.