Пожарные Самары потушили 24 пожара за сутки с 26 по 27 июля 2025 года

По информации от пресс-службы Главного управления МЧС по Самарской области, в ночь с 26 на 27 июля 2025 года пожарные потушили 24 очага возгорания.
Среди зарегистрированных происшествий восемь случаев пришлись на жилой сектор, еще одно возгорание зафиксировали на акватории.
Кроме того, сотрудники пожарно-спасательных служб 10 раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.
В ведомстве также напомнили о пожаре, произошедшем в Красноглинском районе. Тогда огнем было охвачено заброшенное строение, площадь которого составила приблизительно 200 квадратных метров.
Еще пять возгораний зафиксированы в других населённых пунктах губернии. В Чапаевске пламя охватило мусор, в Жигулевске и Ставропольском районе загорелись частные бани, а в Волжском районе — дачный дом.
Ранее мы писали, что в Самарской области полицейские поздравили ветерана МВД с 90-летием.