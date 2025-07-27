В Красноярске мужчина нашел на улице телефон и сдал в ломбард

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к пропаже причастен местный житель 1960 года рождения. Мужчина признался, что нашел телефон на земле и решил присвоить его. Он извлек сим-карты, а сам гаджет сдал в ломбард, выручив за него деньги, которые потратил на личные нужды.