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В Красноярске мужчина нашел на улице телефон и сдал в ломбард

Житель Красноярска обвиняется в краже смартфона, который он подобрал на улице.

Житель Красноярска обвиняется в краже смартфона, который он подобрал на улице.

История началась в апреле, когда в полицию обратилась женщина, проживающая в микрорайоне Пашенный. Она сообщила о пропаже телефона стоимостью 15 тысяч рублей, который, по ее словам, выпал из кармана во время похода в магазин.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к пропаже причастен местный житель 1960 года рождения. Мужчина признался, что нашел телефон на земле и решил присвоить его. Он извлек сим-карты, а сам гаджет сдал в ломбард, выручив за него деньги, которые потратил на личные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. На время следствия обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Суд определит его дальнейшую судьбу.

Как ранее писал «МК в Краснорске», красноярец украл телефон у соседа под предлогом позвонить матери. Следователи установили, что парня судили и ранее за имущественные преступления.