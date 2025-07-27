Водная прогулка гидроскутере закончилась трагедией в Осиповичском районе

Трагический случай на воде произошел в субботу вечером.
Местный житель, управляя гидроскутером Kawasaki, буксировал за собой тюбинг с людьми. Во время маневра 33-летнего водителя тюбинг столкнулся с пирсом.
В результате двое жителей Осипович — 38-летняя женщина и 45-летний мужчина — которые находились на «плюшке», получили серьезные травмы.
Очевидцы вытащили пострадавших из воды и вызвали скорую помощь. Оба пострадавших в тяжелом состоянии были госпитализированы. Мужчина скончался через несколько часов в больнице.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Назначен ряд экспертных исследований.
В отношении водителя гидроскутера возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 316 (нарушение правил эксплуатации маломерных судов, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжких телесных повреждений) УК Беларуси.