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Прокуратура назвала число отмененных рейсов в Пулково на фоне ограничений

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге отменили 37 рейсов, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.

Источник: pulkovoairport

Еще 27 прибывающих рейсов отправили на запасные аэродромы в московские аэропорты Шереметьево или Домодедово и Архангельск. Подобные меры предприняли в связи с временными ограничениями, введенными на фоне налета беспилотников на Ленинградскую область.

После снятия ограничений в 11:36 в Пулково приняли и отправили по 13 самолетов, сообщили в пресс-службе аэропорта. «Ситуация в терминале нормализуется, аэропорт работает в штатном режиме», — отметили в Пулково.

Также для стабилизации расписания рейсов «РЖД» организовало поезда «Сапсан» с дополнительными местами — 27 июля в 20:50 состав отправится из Санкт-Петербурга в Москву, а 28 июля в 06:50 — из Москвы в Петербург.

27 июля на Ленинградскую область была предпринята атака беспилотников, сбито более десяти дронов. В регионе ввели опасность БПЛА, ее сняли спустя пять часов, в 11:43.

Ограничения на полеты в Пулково ввели в 7:28, а сняли спустя четыре часа, в 11:36. Около 60 рейсов на вылет задержали.

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