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27 июля в Самаре в «Южном городе-1» пожар унес жизнь человека

Трагическое происшествие случилось 27 июля в ЖК «Южный город-1».

Трагическое происшествие случилось 27 июля в ЖК «Южный город-1».

В 6:00 экстренные службы получили вызов о возгорании по адресу: улица Каширская, дом 21. Как сообщили в областном управлении МЧС, огнем были охвачены три самовольно возведенные постройки.

Из-за быстрого распространения огня, площадь пожара к моменту локализации достигла 250 квадратных метров. Полностью справиться с огнем удалось только к 8 часам 41 минуте. К несчастью, в результате этого инцидента погиб один человек.

В ликвидации пожара участвовали 28 сотрудников МЧС и 6 единиц спецтехники. В настоящее время ведется установление причин возникновения пожара и идентификация личности погибшего.

Ранее мы писали, что в субботу, 26 июля, в Самарской области произошли 10 ДТП.

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