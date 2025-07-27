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В Самаре 27 июля утонул 47-летний мужчина во 2-м Падовском карьере

В воскресенье, 27 июля, в Самаре произошла трагедия на водоеме в Кировском районе.

В воскресенье, 27 июля, в Самаре произошла трагедия на водоеме в Кировском районе.

Сегодня в 63-регионе погиб 47-летний мужчина. Из 2-го Падовского карьера тело извлекли из воды спасатели.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на воде в летний период.

Рекомендуется купаться только в специально оборудованных местах, не заходить в воду в состоянии опьянения и избегать незнакомых водоемов.

Также важно контролировать детей, не заплывать за буйки, не приближаться к судам и избегать опасных игр в воде.

Ранее сообщалось о другом трагическом происшествии, которое произошло в тот же день в жилом комплексе «Южный город-1», где пожар унес жизнь человека.