В Самаре 27 июля утонул 47-летний мужчина во 2-м Падовском карьере

В воскресенье, 27 июля, в Самаре произошла трагедия на водоеме в Кировском районе.
Сегодня в 63-регионе погиб 47-летний мужчина. Из 2-го Падовского карьера тело извлекли из воды спасатели.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на воде в летний период.
Рекомендуется купаться только в специально оборудованных местах, не заходить в воду в состоянии опьянения и избегать незнакомых водоемов.
Также важно контролировать детей, не заплывать за буйки, не приближаться к судам и избегать опасных игр в воде.
Ранее сообщалось о другом трагическом происшествии, которое произошло в тот же день в жилом комплексе «Южный город-1», где пожар унес жизнь человека.