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Массовое ДТП- «страйк» с участие семи авто произошло под Слуцком

Автомобильный «страйк» на дороге под Слуцком повредил семь авто и уложил на больничную койку трех пешеходов.

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП с участие семи легковых автомобилей произошло вечером 26 июля возле Слуцка, сообщает телеграм-канал «ГАИ Минщины». Инспекторы ГАИ назвали это происшествие «страйком» на дороге.

32-летняя водитель Land-Rover не справилась с управлением (по предварительной информации ввиду неисправности тормозов) и столкнулась с движущимся впереди автомобилем Subaru под управлением 36-летней женщины водителя.

По инерции Subaru выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с находящимися у левого края проезжей части автомобилями Jaguar XJ, BMW 525 iA и BMW 530 Е.

После столкновения Land-Rover продолжил движение, где совершил наезд на стоящие у края дороги справа два автомобиля Volkswagen Golf и автомобиль БМВ X6M, а также находящихся рядом пешеходов.

В результате этого массового ДТП пешеходы: 22-летний мужчина, девушки 23 и 18 лет с полученными травмами госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.

Кстати, трагедия на воде произошла вечером 26 июля под Осиповичами: «Тюбинг врезался в пирс, мужчина погиб, женщина в тяжелом состоянии в больнице».