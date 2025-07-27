Массовое ДТП- «страйк» с участие семи авто произошло под Слуцком

Массовое ДТП с участие семи легковых автомобилей произошло вечером 26 июля возле Слуцка, сообщает телеграм-канал «ГАИ Минщины». Инспекторы ГАИ назвали это происшествие «страйком» на дороге.
32-летняя водитель Land-Rover не справилась с управлением (по предварительной информации ввиду неисправности тормозов) и столкнулась с движущимся впереди автомобилем Subaru под управлением 36-летней женщины водителя.
По инерции Subaru выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с находящимися у левого края проезжей части автомобилями Jaguar XJ, BMW 525 iA и BMW 530 Е.
После столкновения Land-Rover продолжил движение, где совершил наезд на стоящие у края дороги справа два автомобиля Volkswagen Golf и автомобиль БМВ X6M, а также находящихся рядом пешеходов.
В результате этого массового ДТП пешеходы: 22-летний мужчина, девушки 23 и 18 лет с полученными травмами госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка.
Кстати, трагедия на воде произошла вечером 26 июля под Осиповичами: «Тюбинг врезался в пирс, мужчина погиб, женщина в тяжелом состоянии в больнице».