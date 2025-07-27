В Башкирии следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом

Следствие предварительно установило, что сегодня днем на 35 км автодороги Малояз — Верхние Киги 38-летний водитель автобуса Higer, двигаясь из Салаватского района в Удмуртию, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспорта. В автобусе находились 40 человек. Среди пассажиров есть пострадавшие.