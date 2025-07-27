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Вылет самолета с Песковым и Дюминым задержали из-за плана «Ковер»

Вылет самолета с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым и помощником главы государства Алексеем Дюминым утром 27 июля задержали на два часа из-за плана «Ковер», введенного на фоне атаки дронов. Песков подтвердил причину корреспонденту кремлевского пула Александру Юнашеву.

Источник: РИА "Новости"

Песков и Дюмин направлялись из Москвы в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ).

«Вылет перенесли из-за “Ковра”», — сказал Песков.

Вылет самолета был назначен на 9:30 по мск, однако рейс задержали на два часа, отметил Юнашев. «Несколько часов ждали в самолете, когда объявят, что лететь безопасно. Задержались на два часа», — написал Юнашев в своем телеграм-канале.

Около 6:30 мск в Ленобласти объявили режим опасности атаки БПЛА. В Пулково ограничили полеты, сообщали в Росавиации. Губернатор Александр Дрозденко позже информировал о перехвате военными более десяти беспилотников. В результате падения обломков дронов утром в Ломоносовском районе области вспыхнул пожар, его потушили. Дрозденко также сообщал о пострадавшей женщине.

Губернатор отчитался, что силы ПВО отразили атаку беспилотников над регионом около 11:40. Режим беспилотной опасности действовал около пяти часов.

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