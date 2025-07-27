Вылет самолета с Песковым и Дюминым задержали из-за плана «Ковер»

Вылет самолета был назначен на 9:30 по мск, однако рейс задержали на два часа, отметил Юнашев. «Несколько часов ждали в самолете, когда объявят, что лететь безопасно. Задержались на два часа», — написал Юнашев в своем телеграм-канале.