Вылет самолета с Песковым и Дюминым задержали из-за плана «Ковер»

Песков и Дюмин направлялись из Москвы в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ).
«Вылет перенесли из-за “Ковра”», — сказал Песков.
Вылет самолета был назначен на 9:30 по мск, однако рейс задержали на два часа, отметил Юнашев. «Несколько часов ждали в самолете, когда объявят, что лететь безопасно. Задержались на два часа», — написал Юнашев в своем телеграм-канале.
Около 6:30 мск в Ленобласти объявили режим опасности атаки БПЛА. В Пулково ограничили полеты, сообщали в Росавиации. Губернатор Александр Дрозденко позже информировал о перехвате военными более десяти беспилотников. В результате падения обломков дронов утром в Ломоносовском районе области вспыхнул пожар, его потушили. Дрозденко также сообщал о пострадавшей женщине.
Губернатор отчитался, что силы ПВО отразили атаку беспилотников над регионом около 11:40. Режим беспилотной опасности действовал около пяти часов.