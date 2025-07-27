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В Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне

Обнаружил его старший брат, который сразу же поднял тревогу.

Источник: Аргументы и факты

В поселке Подгорный Балаклавского района трехлетний мальчик утонул в бассейне, сообщает управление МВД России по Севастополю.

Ребенок утонул в бассейне на территории частного домовладения. Как выяснилось, семья многодетная, в ней воспитываются пятеро детей от трех до 15 лет. По предварительной информации, трехлетний мальчик, оставшись без присмотра родителей, самостоятельно вышел из дома и упал в бассейн. Обнаружил его старший брат, который сразу же поднял тревогу.

Семья на учетах не состояла. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.