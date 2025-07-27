В Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне

Ребенок утонул в бассейне на территории частного домовладения. Как выяснилось, семья многодетная, в ней воспитываются пятеро детей от трех до 15 лет. По предварительной информации, трехлетний мальчик, оставшись без присмотра родителей, самостоятельно вышел из дома и упал в бассейн. Обнаружил его старший брат, который сразу же поднял тревогу.